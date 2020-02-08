TESK'ten "Müze giriş ücretleri düşürülsün" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'Müze giriş ücretleri düşürülsün' talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "Müze giriş ücretleri düşürülsün" talebi

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı yerlerde 72 lirayı bulan müze giriş ücretlerinde indirim yapılması gerektiğini belirterek, "Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi hem esnafımızın müşteri sayısını artırır." ifadesini kullandı.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı yerlerde 72 lirayı bulan müze giriş ücretlerinde indirim yapılması gerektiğini belirterek, "Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi hem esnafımızın müşteri sayısını artırır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının artmasının kültür, turizm ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından olumlu olduğunu bildirdi.

Müze ziyaretçi sayılarının esnafı da etkilediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Birçok yerde yüksek fiyatlar nedeniyle gezilmeyen müze ve ören yerleri var. O bölgelerde müzeye gitmeyen turist bölgeyi de gezmiyor, hem ekonomimiz hem esnafımız kaybediyor. Bazı yerlerde 72 liraya kadar çıkan müze giriş fiyatlarında indirim yapılmalı. Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi hem esnafımızın müşteri sayısını artırır.

Turistin gelmediği yerde esnafın kazancı da düşüyor."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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