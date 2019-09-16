TESK'ten özel bankalara faiz indirimi çağrısı
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TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır.
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00
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