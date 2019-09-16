Son Dakika Haberleri: TESK'ten özel bankalara faiz indirimi çağrısı
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TESK'ten özel bankalara faiz indirimi çağrısı

43 dakika önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır.

TESK'ten özel bankalara faiz indirimi çağrısı, System.String[]

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerine ek olarak özel bankalarımız da acele edip indirime giderlerse piyasalar daha erken rahatlayacaktır." dedi.

Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00 
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