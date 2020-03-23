TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten özel bankalara 'kredi ödemelerini erteleyin' çağrısı - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır.

TESK'ten özel bankalara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal istikranın korunması amacıyla kamu bankalarının kredi erteleme kararının esnaf ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldıklarına işaret eden Palandöken, "Bu kararı alarak piyasayı rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum. Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:14 Kaynak: AA

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