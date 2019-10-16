Son Dakika Haberleri: TESK'ten pos cihazı komisyonu düzenlemesine destek
Son Dakika Ekonomi TESK'ten pos cihazı komisyonu düzenlemesine destek

TESK'ten pos cihazı komisyonu düzenlemesine destek

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pos cihazlarından alınan komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Yeni düzenlemeyle esnafın pos yükü azalacak.

TESK'ten pos cihazı komisyonu düzenlemesine destek, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pos cihazlarından alınan komisyon oranlarına sınırlama getirilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Yeni düzenlemeyle esnafın pos yükü azalacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına yüzde 1,60 üst sınır getirilmesini değerlendirdi.

Halen bu komisyon oranlarında bir sınırlama bulunmadığını anımsatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek ve kimse 1,60'tan fazla komisyon talep edemeyecek. Esnaf ve sanatkarların kullandığı pos cihazlarından alınan komisyon oranlarına sınırlama getirilmesi sevindirici. Yeni düzenlemeyle esnafın pos yükü azalacak. Ayrıca alışverişlerdeki faiz oranları da 2,40'tan 2'ye düşürüldü. Asgari ödeme yapılması halinde kalan borca uygulanan faiz oranı 2'den 1,60'a indirildi. Bu oranlar enflasyona oranla halen yüksek, daha da düşürülmeli."

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Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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