TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayına sayılı günler kala gıda alışverişlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı.

TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayına sayılı günler kala gıda alışverişlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde kalınan şu günlerde, ramazanın yaklaşmasıyla gıda alışverişine yönelimin arttığını bildirdi.

Bu süreçte araba arkasında satılan ekmek tatlı gibi ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı. Piyasalarda haksız kazanç elde edenler değil işini dürüst yapanlar canlanan bu süreçten faydalanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, devletin bu noktada titizlikle çalışma yürüttüğünü ve merdiven altı üretim yapanları ilan ettiğini anımsatarak vatandaşların da bu süreçte tedbirli olmasını istedi.

Bu süreçte internetten alışverişin artığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İnternetten en çok gıda, temizlik, market alışverişi yapılıyor. İnternetten alışverişlerin artması fırsatçılara da kapıları aralıyor. Fiyatları düşük tutarak merdiven altı hijyen ürünleri, gıda ürünleri satılmaya başlandı. Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı."

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:28 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı Sokağa çıkma yasağında eczane ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor 701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Turizm Bakanı'nın "Mayıs sonu normalleşme başlayabilir" sözü turizmcileri umutlandırdı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi         
11:13
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu         
10:46
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın         
10:45
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor         
10:36
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik         
10:28
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti         
10:27
Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin         
10:26
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 16:50:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK'ten ramazan ve Kovid-19 fırsatçılarına karşı uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]