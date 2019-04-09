Son Dakika Haberleri: TESK'ten 'reform' çağrısı

TESK'ten 'reform' çağrısı

35 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yabancı sermaye bir yana yerli sermayemiz bile son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelere kayıyor.

TESK'ten 'reform' çağrısı, System.String[]
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yabancı sermaye bir yana yerli sermayemiz bile son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelere kayıyor. Oysa tam tersine o ülkelere giden sermayeyi Türkiye'ye çekecek reformlar yapmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:14 

Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Bendevi Palandöken, Ekonomi
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