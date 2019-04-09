TESK'ten 'reform' çağrısı
35 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yabancı sermaye bir yana yerli sermayemiz bile son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelere kayıyor.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Yabancı sermaye bir yana yerli sermayemiz bile son yıllarda Çin
, Hindistan
gibi ülkelere kayıyor. Oysa tam tersine o ülkelere giden sermayeyi Türkiye
'ye çekecek reformlar yapmalıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:14
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