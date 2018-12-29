Son Dakika Haberleri: TESK'ten Sağlık Prim Borcuna Erteleme Talebi

TESK'ten Sağlık Prim Borcuna Erteleme Talebi

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık prim borcu bulunanların mağdur olmaması için Nisan 2018 ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarında yıl sonuna kadar verilen sürenin 31...

TESK'ten Sağlık Prim Borcuna Erteleme Talebi, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık prim borcu bulunanların mağdur olmaması için Nisan 2018 ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlarında yıl sonuna kadar verilen sürenin 31 Mart 2019'a kadar uzatılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, GSS prim borçlarına yönelik düzenleme kapsamında yapılandırmaya giden veya gitmeyen tüm borçluların yıl sonuna kadar sağlık hizmetinden faydalanabildiğini hatırlattı.

İki aydan fazla GSS prim borcu bulunan Bağ-Kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık itibarıyla sona ereceğine dikkati çeken Palandöken, yapılandırma imkanının esnaf ve aileleri açısından önem taşıdığını vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"31 Aralık itibarıyla yapılandırma kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi sona eriyor. Sağlık prim borcu bulunanların mağdur olmaması için Nisan 2018 ve önceki aylara ilişkin olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş GSS prim borçları için yıl sonuna kadar verilen sürenin 31 Mart 2019'a kadar uzatılmasını talep ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:18 Kaynak: AA

Palandöken, prim, Ekonomi
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