Son Dakika Haberleri: TESK'ten 'sahte altın' uyarısı
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TESK'ten 'sahte altın' uyarısı

35 dakika önce

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.

TESK'ten 'sahte altın' uyarısı, System.String[]
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:53 
Palandöken, Ekonomi
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