TESK'ten 'sahte altın' uyarısı
35 dakika önce
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:53
TESK Genel Başkanı Palandöken
, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.
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