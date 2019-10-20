Son Dakika Haberleri: TESK'ten "sicil affı" talebi
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'sicil affı' talebi

TESK'ten "sicil affı" talebi

52 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "kara liste" nedeniyle krediye ulaşamadığını ileri sürerek, sicil affı getirilmesini istedi.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın "kara liste" nedeniyle krediye ulaşamadığını ileri sürerek, sicil affı getirilmesini istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında nakit paraya ihtiyacı olan esnafın "kara liste" sorunu yüzünden kredi alamamasının, tefecilerin sayısının artmasına neden olduğunu savundu.

Binlerce esnafın kara listede yer aldığını öne süren Palandöken, şunları kaydetti:

"Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Esnaf para ihtiyacını karşılamak için bu kez tefecilerin uçuk ve dengesiz faizleri ve tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Esnafa yönelik kredi imkanları da varken bunların kullanılmaması ne bankaların ne de esnafımızın yararına oluyor. Esnafımız için etkin bir sicil affı şart. Bugüne kadar çıkarılan 3 sicil affı bankaların inisiyatifine kaldı. Bankaların yüksek, tefecilerin uçuk ve dengesiz faizlerinin altında ezilen esnafımızın sesi duyulmalı. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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