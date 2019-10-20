Son Dakika Haberleri: TESK'ten "sicil affı" talebi
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'sicil affı' talebi

TESK'ten "sicil affı" talebi

52 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor.

TESK'ten

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı" dedi.

Bendevi Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45 
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