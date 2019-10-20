TESK'ten "sicil affı" talebi
52 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zamanında borcunu ödeyememiş, birçok sıkıntı çekmiş esnafımız kara liste sorunu yüzünden krediye ulaşamıyor. Bu adaletsiz durumun çözülmesi için sicil affı getirilerek esnafımızın krediye ulaşması sağlanmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:45
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