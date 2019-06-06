Son Dakika Haberleri: TESK'ten "tasarruf" çağrısı
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TESK'ten "tasarruf" çağrısı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığını belirtti.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığını belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, kurlardaki dalgalanmaların gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler gibi Türkiye ekonomisini de etkilediğine işaret etti.
Kurlardaki hareketliliğin piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarrufun hayati önem taşıdığına dikkati çeken Palandöken, "Bunun için tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Herkes elini taşın altına koyarak tasarruf seferberliğine katkı sağlamalıdır. Bu devirde tasarruf etmek adeta milli görevimizdir." ifadesini kullandı.
Palandöken, özellikle ithal ürünler açısından tasarruf oranlarının en üst seviyeye çıkartılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:
"Cep telefonları, bilgisayarlar ve tüm teknolojik aletler hayatımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası hale geldi. Ancak bunların çoğunda maalesef dışa bağımlıyız. Bu ürünler döviz kurlarından etkilendiği için en çok teknolojik ürünlerden tasarruf etmeliyiz. Bozulmadığı sürece teknolojik ürünleri atmamalı ve sırf bir üst modeli çıktı diye yenisini almamalıyız."
Elektrik ve suyun gereğinden fazla kullanılmamasının önemine değinen Palandöken, ihtiyaç dışı kıyafet, ayakkabı, kozmetik gibi ürünlerin satın alınmaması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:29 Kaynak: AA
Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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