TESK'ten "tasarruf" çağrısı
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf hayati önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:38
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf hayati önem taşıyor." dedi.
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