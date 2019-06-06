Son Dakika Haberleri: TESK'ten "tasarruf" çağrısı
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TESK'ten "tasarruf" çağrısı

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf hayati önem taşıyor.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Döviz kurlarındaki ani dalgalanmaların piyasalara olumsuz etkisini azaltmak için tasarruf hayati önem taşıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:38 
Bendevi Palandöken, Ekonomi
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