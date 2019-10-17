Son Dakika Haberleri: TESK'ten "tavan fiyat uygulaması" için denetim çağrısı
Son Dakika Güncel TESK'ten 'tavan fiyat uygulaması' için denetim çağrısı

TESK'ten "tavan fiyat uygulaması" için denetim çağrısı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hava yolu şirketlerinin tavan ücret kuralına uyması gerektiğini belirterek, "Karar koyucular tavan fiyat kuralını uygulamayan şirketleri denetleyip cezalandırmalı." ifadesini kullandı.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hava yolu şirketlerinin tavan ücret kuralına uyması gerektiğini belirterek, "Karar koyucular tavan fiyat kuralını uygulamayan şirketleri denetleyip cezalandırmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, iç hat Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfı uçak biletlerindeki tavan fiyatı uygulamasına şirketlerin uymadığını vurguladı.

İç hat yolculuklarında ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 6 yıldır tavan fiyat uygulaması olduğunu anımsatan Palandöken, "İç hat ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyata şirketler uymuyor. Karar koyucular tavan fiyat kuralını uygulamayan şirketleri denetleyip cezalandırmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, uçak bileti fiyatlarının aktarmalı uçuşlarla daha da yükseldiğine işaret ederek, "Yolcu ve yolculuk sayısında yaşanan düşüşün önüne geçmek için hava yolu şirketleri tavan fiyat kuralına uymalı. Her firma kendisine göre fiyat belirlediğinde hem haksız rekabet ortamı oluşuyor hem de vatandaş uçamıyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:19 Kaynak: AA
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