TESK'ten "teknik ve meslek liselilere iş garantisi" talebi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK'ten 'teknik ve meslek liselilere iş garantisi' talebi - Son Dakika Ekonomi

TESK'ten "teknik ve meslek liselilere iş garantisi" talebi

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizliğin azalması için devletin işverene desteğinin yanı sıra öğrencilere eğitim döneminde iş garantisi verilmeli.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitimin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizliğin azalması için devletin işverene desteğinin yanı sıra öğrencilere eğitim döneminde iş garantisi verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, her ile meslek lisesi açılmasının ve gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinin ekonomiye yapılan bir yatırım olduğunu bildirdi.

Sanayide ara eleman ihtiyacının giderilmesi için mesleki eğitimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesleki eğitime teşvik edici adımlar atılmalı. Mesleki ve teknik lise mezunlarındaki işsizliğin azalması için devletin işverene desteğinin yanı sıra öğrencilere eğitim döneminde iş garantisi verilmeli. Bununla birlikte eğitim döneminde yapılan staj dönemi emekliliğe sayılmalı. Bu yeni düzenlemeyle mesleki eğitime talep artacağı gibi istenen verim alınacaktır. Çırakların staj dönemindeki emekleri ve ödenen sigortalar da boşa gitmemiş olacaktır. Çünkü iş yerleri yeni bir eleman işe aldıklarında öncelikle tecrübe istiyor. Tecrübeyi zaten çıraklık döneminde kazanmış olanların bu noktada bir farkı olmalı, emeklerinin karşılığını almalılar."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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