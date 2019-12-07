TESK'ten ticari araçlara akaryakıt desteği talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış olduğunu belirterek, "Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, halk otobüsçüsünden dolmuşçusuna, minibüsçüsünden kamyoncusuna ve taksicisine kadar tüm şoför esnafının desteklenmesinin enflasyondaki düşüşe de katkı sağlayacağını belirtti.

Çiftçilere olduğu gibi şoför esnafına da ticari akaryakıt verilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, "Şoför esnafının akaryakıttan araç bakımına ve personel giderlerine kadar tüm masraflarında artış oldu. Artan maliyetler karşısında zorluk çeken şoför esnafımız en çok akaryakıtta destek bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akaryakıtın A'dan Z'ye hem esnafı hem vatandaşı, dolayısıyla enflasyonu yakından ilgilendirdiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Ticari akaryakıt desteğinin verilmesi, ulaşımda en önemli maliyet kalemini düşürecek ve fiyatlara da yansıyacaktır. Ucuzlayan ulaşım sektöründe enflasyon düşerken, toplu taşımaya yönelim de artar. Bu da trafikteki araç yoğunluğunu azaltır. Aynı zamanda kaçak mazot ve 10 numara yağa yönelimin de azalması için şoför esnafımızın en büyük talebi ticari, akaryakıt konusunda destektir."