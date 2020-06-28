TESK'ten "Trafiğe çıkmayan araçlar sigortadan muaf olmalı" önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çeşitli gerekçelerle araçları trafiğe çıkmayanların bu durumlarını belgelemek şartıyla zorunlu trafik sigortasından muaf tutulmaları gerektiğini belirtti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "Aracını bırakarak birkaç yıllığına yurt dışına giden, eski araç koleksiyonculuğu yapan ve bunun gibi birçok nedenle aracı olup da trafikte kullanmayanlar bunu belgelemek şartıyla zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı." ifadesini kullandı.

Trafikteki araçlar için ise sigorta tutarlarında indirim yapılması çağrısında bulunan Palandöken, fiyatların düşürülmesinin, zorunlu olmasına rağmen halen sigorta yaptırmayan milyonlarca araç sahibini sigorta yaptırmaya teşvik edeceğine dikkati çekti.

Palandöken, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurdaya çıkartılmadan garajda bekleyen binlerce araç için de trafik sigortası yapılmamasını önerdi.