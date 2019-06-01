Son Dakika Haberleri: TESK'ten trafik sigortası uyarısı
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TESK'ten trafik sigortası uyarısı

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı 22,8 milyon aracın 4,2 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı.

TESK'ten trafik sigortası uyarısı, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe kayıtlı 22,8 milyon aracın 4,2 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığını belirterek, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ve tatil dönemlerinde zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkmasının normal zamanlara göre daha büyük risk oluşturduğunu, bu araçların Ramazan Bayramı'nda yollara çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.
Trafiğe kayıtlı 22,8 milyon aracın 4,2 milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunmadığına dikkati çeken Palandöken, "Zorunlu trafik sigortalarının artması denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart. Sigorta şirketleri de elini taşın altına koyarak kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi iki sigortayı birden yaptıranlara paket indirimi uygulayabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, kapalı otoparklardaki kazaların da trafik sigortası kapsamına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Türkiye, Palandöken, Ekonomi
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