Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin son yıllarda turizm sektöründe başarılı performans gösterdiğini belirterek "Bunun devam etmesi, küçük aile ile butik işletmelerin büyümesi için turizm katkı payı ve konaklama vergisi yalnızca büyük işletmelerden alınmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, turizmin sağladığı gelirle Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'nin turizm gelirlerinin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34,5 milyar lira olduğunu ifade eden Palandöken, sök konusu yükselişin devam etmesi ve 70 milyon turist hedefine ulaşmak için küçük işletmelere de önem verilmesi gerektiğini aktardı.

Palandöken, Türkiye'nin son yıllarda turizm sektöründe başarılı performans gösterdiğine dikkati çekerek "Bunun devam etmesi, küçük aile ile butik işletmelerin büyümesi için turizm katkı payı ve konaklama vergisi yalnızca büyük işletmelerden alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.