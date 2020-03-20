Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyahat biletlerini zorunlu olarak iptal etmek ya da ertelemek isteyen vatandaşların sayısının bir hayli fazla olduğunu belirterek, "Aylar öncesinden, iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınından dolayı alınan tedbirlere dikkati çekti.

Bu kapsamda birçok ülkeye yönelik Türkiye'den çıkış ve ülkeye giriş yasağı uygulanmaya başlandığını anımsatan Palandöken, bundan dolayı seyahat biletlerini zorunlu olarak iptal etmek ya da ertelemek isteyen çok sayıda vatandaş bulunduğunu bildirdi.

Palandöken, birçok ilgili makam tarafından bu seyahatlerin yapılmaması yönünde de açıklamalar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aylar öncesinden, iş gezisi ya da gezi amaçlı olan ve şimdi iptal edilen bu seyahatlerde hava yolu şirketleri kimseyi mağdur etmemeli. Zaten yüksek fiyatlarla biletleri alan ve iptal ya da ertelemek isteyen vatandaşlarımız için hava yolu şirketleri bir sene boyunca değişim hakkı veya parasını kesinti yapmadan iade edebilme hakkı vermeli. Kimsenin mağdur olmaması için yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerde fark alınmadan, iptal kesintisi yapılmadan herkese cayma hakkı tanınmalı."