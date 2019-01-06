Son Dakika Haberleri: TESK'ten "ücretli poşetler reklam içermesin" talebi

TESK'ten "ücretli poşetler reklam içermesin" talebi

18 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi.

TESK'ten
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:00 

Bendevi Palandöken, Ekonomi
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