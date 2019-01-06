TESK'ten "ücretli poşetler reklam içermesin" talebi
18 dakika önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bazı işletmeler sattıkları poşetlerin üstüne reklamlarını basarak uygulamayı fırsata çevirdi. Bu tür uygulamalar doğayı korumada samimi değil." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:00
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu
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