Son Dakika Haberleri: TESK'ten velilere 'okul servisi' uyarısı
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TESK'ten velilere 'okul servisi' uyarısı

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu.

TESK'ten velilere 'okul servisi' uyarısı, System.String[]

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu.

Bendevi Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:05 
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