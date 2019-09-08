TESK'ten velilere 'okul servisi' uyarısı
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı" uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:05
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