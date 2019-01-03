Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Vergi İndiriminde Süre Uzatımı" Değerlendirmesi

TESK'ten "Vergi İndiriminde Süre Uzatımı" Değerlendirmesi

25 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil." ifadesini kullandı.

TESK'ten
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılması sevindirici ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli değil." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı ticari araç fiyatlarına gelen zamların vergi indirimlerini geride bıraktığını bildirdi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay uzatılmasının sevindirici olduğunu ancak ticari araçların yenilenmesi için yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, "Esnafımız fiyat artışlarından dolayı vergi indirimlerinden faydalanamadı ve ticari araçlarını yenileyemedi. Şu anda döviz kurlarının düşüş eğilimine geçtiği dönemde ticari araçlardaki KDV indirimleri, taksileri de kapsayacak şekilde haziran sonuna kadar uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Türkiye, Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Kırmızı Altın'dan Kadirli'ye Yılda 100 Milyon Liralık Katkı Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı

Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 11:59:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten "Vergi İndiriminde Süre Uzatımı" Değerlendirmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]