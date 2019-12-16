TESK'ten yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESK'ten yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin çağrısı - Son Dakika

TESK'ten yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin çağrısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışverişin risk unsuru taşıdığını ileri sürerek, "Kargoların gecikmesi veya hiç gelmemesi, sipariş verilen sitelerin kısa süre sonra kapanması, seçilenin yerine başka ürünün gelmesi gibi...

TESK'ten yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin çağrısı, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten alışverişin risk unsuru taşıdığını ileri sürerek, "Kargoların gecikmesi veya hiç gelmemesi, sipariş verilen sitelerin kısa süre sonra kapanması, seçilenin yerine başka ürünün gelmesi gibi birçok olumsuz örnek yaşanıyor. Bu gibi nedenlerle esnafımızın tercih edilmesi önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, yılbaşı kapsamında alınacak hediyelerin ciddi bir ekonomik büyüklük oluşturmasını beklediklerini belirtti.

İnternetten alışverişin risk unsuru taşıdığına dikkati çeken Palandöken, "Kargoların gecikmesi veya hiç gelmemesi, sipariş verilen sitelerin kısa süre sonra kapanması, seçilenin yerine başka ürünün gelmesi gibi birçok olumsuz örnek yaşanıyor. Bu gibi nedenlerle esnafımızın tercih edilmesi önem taşıyor. Her bütçeye uygun, her zevke uygun, 10 liradan 100 liraya kadar geniş fiyat yelpazesi olan büyük küçük tüm hediyeler esnafımızda mevcut. Pahalı hediyeler almak yerine ya da bir hediyeye ederinden fazla ödeme yapmak yerine esnafımızdan alışveriş yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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