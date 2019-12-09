Son Dakika Haberleri: TESK'ten yılbaşı için "sahte içki" uyarısı
Son Dakika Güncel TESK'ten yılbaşı için 'sahte içki' uyarısı - Son Dakika

TESK'ten yılbaşı için "sahte içki" uyarısı

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani...

TESK'ten yılbaşı için

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani kontrol ve denetiminin yapılmış olmasına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın 8 ayında toplam 267 bin 102 litre kaçak içki ele geçirildiği hatırlattı.

Yeni yıl yaklaşırken, sahte içki üretenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Palandöken, "Yılbaşı sepetleri ve paketlerinin içine sahte içkiler konularak piyasaya sürülüyor. Vatandaşlarımız, yılbaşı alışverişlerinde, bu hediye sepetlerindekilerin yanı sıra ürünlerin belgeli ve bandrollü yani kontrol ve denetiminin yapılmış olmasına dikkat etmeli." uyarısında bulundu.

Palandöken, sahte içki üretenlerin toplum sağlığıyla oynadıkları gibi esnafın kazancından da çaldıklarını vurgulayarak, kolluk kuvvetlerinin denetimleri artırmasının önemine işaret etti.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlere dair haberleri artık almak istemediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Özel günleri fırsata çevirmeye çalışanlara karşı dikkatli olalım. Aynı zamanda yılbaşı gecesi maliyeti düşürmek adına sahte alkole başvuran lüks mekanlarla da karşılaşılabiliyor. Bu nedenle güvenilir mekanlar tercih edilmeli."

Palandöken, Türkiye, Yılbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var
Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrencileri böyle kovaladı Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 17:31:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten yılbaşı için "sahte içki" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]