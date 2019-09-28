Son Dakika Haberleri: TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi
Son Dakika Ekonomi Haber

TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılmasının ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geleneksel ve yerel ürünler açısından en zengin ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin her yöresine ait farklı lezzetler olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu lezzetlerin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtımının en iyi şekilde yapılması lazım. Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması ülke ekonomisi için önemli. Buna destek olmak için bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, söz konusu ürünlerin tanıtımı için tüm paydaşlara önemli görevler düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yöresi ile bütünleşen ürünlerin kültürüyle birlikte tanıtılması, kültürün de lezzetin de nesiller boyu yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması anlamına geliyor. Yazılı ve görsel medyada yöresel ürünlerin tanıtımı daha sık yapılmalı. Zincir marketlerde yöresel ürün kullandırma, belirli rafları bu ürünlere ayırma zorunluluğu getiren bir düzenleme yapılmalı."

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk ile Bayar'ın birlikte seyahat ettiğine dair ilk videosu yayınladı
Kılıçdaroğlu'ndan hükümetin Suriye politikasına destek: Mücadeleye inanıyoruz Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek İmamoğlu'ndan Türkiye'deki Suriyeliler'e destek: Onları suçlamak doğru olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 12:00:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]