TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi
1 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:06
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