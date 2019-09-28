Son Dakika Haberleri: TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi
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TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi

1 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.

TESK'ten

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.

Bendevi Palandöken, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:06 
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