TESK'ten zincir marketler için

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin açılış kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Zincir marketlerin, nüfusu 10 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerine açılabilmesi şartı getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeleri dört gözle beklediğini, yasa teklifinin vakit kaybedilmeden Meclise sunulması gerektiğini bildirdi.

Zincir marketlerin açılışı yapılacak yerlerde 10 bin ve üzeri nüfus kriterinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zincir marketlerin, nüfusu 10 bin ve üzerindeki yerleşim yerlerine açılabilmesi şartı getirilmeli. Bu marketlerin asgari 300 metrekare net satış alanı ile 100 metrekare ürün yükleme ve boşaltma alanına sahip olmaları, asgari 20 araçlık otopark bulundurmaları ve mesken binalarda açılmamaları şartıyla faaliyetlerine izin verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılacak yeni düzenlemede market markalı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesi ve yöresel ürün satma zorunluluğu bulunmasının da olumlu olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafımızın bu marketler karşısında ayakta kalabilmesi için ucuz ürün alabilmesinin de önü açılmalı. Geleneksel perakende kanalında faaliyet gösteren esnafımızın daha düşük maliyetle ürün temin etmesini sağlamak bakımından üyesi oldukları kuruluşlarca organizasyonlar oluşturulması, üreticilerden doğrudan ürün temini yoluna gidilmesi, belli bölgelerde depoların kurulması, ürünlerin nakliye ve dağıtımının yapılması yoluna gidilmelidir."