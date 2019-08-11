TESK ve TŞOF'tan bayram mesajı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İslam aleminde bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İslam aleminde bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, bayramların paylaştıkça anlam kazandığını ifade ederek, Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilip Allah'a yakınlaşılırken, ihtiyaç sahiplerinden hayır duası alınmasının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İslam aleminde bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak açısından önemli olduğunu kaydeden Palandöken, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği bir bayram temennisinde bulundu.

"Trafikte her zamankinden çok daha dikkatli olunmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiren Kurban Bayramı'nın, İslam alemi için önemine değinen Apaydın, bayram vesilesiyle dargınlıkların ve küslüğün bir kenara bırakılarak, güzel duyguların kalplere hakim olmasını diledi.

Apaydın, bayram tatili için seyahate çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Seyahate çıkacak olanların trafikte her zamankinden çok daha dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını, aşırı hızdan kaçınıp emniyet kemerleri takmalarını öneriyorum. Bayram sevincimizin kursağımızda kalmaması için hepimiz trafikte üzerimize düşen görevi yerine getirelim."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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