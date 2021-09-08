Üye Girişi
TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek - Son Dakika

TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

08.09.2021 14:58
TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde yapılandırma başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması çağrısında bulunarak, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde yapılandırma başvuru süresinin yıl sonuna kadar uzatılması çağrısında bulunarak, "Konuyla ilgili Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Yapılandırma süresinin uzatılmasıyla rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (ÇESOB)'u ziyaret etti. Ziyarette ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları ile bir araya gelen Palandöken, esnaf ve sanatkarların şikayet ve taleplerini dinledi.

Korona virüs salgını nedeniyle esnafların zor günler yaşadığını hatırlatan Palandöken, "1.5 yıldır devam eden pandemi sürecinde esnafların kapalı kalması, mesleklere göre yarı açık, yarı kapalı olması nedeniyle önemli sıkıntılar yaşadık. Sadece pandemi değil geçtiğimiz günlerde ülkemizin değişik bölgelerinde yangınlar çıktı. Pandemi bitti derken yangın başladı. Ciğerlerimiz yandı. Zaman zaman cumhurbaşkanımızla afet bölgelerine giderek incelemelerde bulunduk. Ardından hiç beklenmedik anda sel geldi. Oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Birliklerimiz, federasyonlarımız elinde hangi imkan varsa afet bölgelerine taşıyarak yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Yüce Allah bir daha böyle felaketleri ülkemizi uzak etsin. Göç meselesi de uluslar arası gelişmelerle ilgili. Allah kimseyi topraksız, vatansız, bayraksız bırakmasın" diye konuştu.

"Devletin yanımızda olduğunu hissettik"

Pandemi döneminde devletin yanlarında olduğunu hissettiklerini vurgulayan TESK Başkanı Palandöken, "Kira desteği gibi, kredi gibi, vergilerin ötelenmesi gibi meselelerde hükümet esnaflara karşı önemli bir duyarlılık gösterdi. Pandemi döneminde devletin yanımızda olduğunu hissettik. Yaklaşık 2 yıldır ödemelerdeki ötelemeler esnafları biraz daha rahatlattı. Hükümet yapılanma sürecini Eylül ayı sonuna kadar uzattı ama önümüzdeki dönemde de bu gündeme gelecek. Bu hafta sonunda Ahilik Haftası ile ilgili toplantıda da Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili ricada bulunacağız. Mutlaka ve mutlaka ötelenmesi lazım. Öte yandan taşıtlarda önemli bir sorun vardı. ÖTV ve KDV kalksın araçlar yenilensin piyasa canlansın deniliyordu. ÖTV'de düşüş oldu. Piyasaların canlanması, toparlanması lazım. Bunların hepsi zaman içerisinde olacak. Bu yılın sonuna kadar taksitlerin ötelenmesi ile ilgili çalışma devam edecek. Ondan sonra rahat bir nefes alacak duruma geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs vakaları nedeniyle her gün 250 ila 300 insanının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Palandöken, "Bu da insanları tedirgin ediyor. Aşıya, mesafeye, hijyen kurallarına dikkat etmek lazım. Başka çaresi yok. Şehir efsanelerine inanmayacağız. Aşı yaptırmadan da oluyor, aşının faydası yok. Öyle olsa bu kadar bilim adamı çalışma yapar mıydı? Ben aşımı yaptırdım. Etrafımdakilere ya siz diye soruyorum. Aşınızı olun Allah göstermesin evinizde ailenizden birisine bir şey olduğunda yerine gelmez diyorum" şeklinde açıklama da bulundu. - ÇORUM

TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek
TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Bendevi Palandöken, COVIRAN Bereket, Pandemi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı 14:45 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor 13:43 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti 13:00 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti
14:44 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
14:19 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi
14:18 Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak
14:04 Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir
13:58 Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi
13:42 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nın bugün İstanbul'da olması bekleniyor
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti         
14:55
Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti Freni tutmayan araç dehşeti yaşattı! Yoldan geçen gence önce çarptı sonra üstünden geçerek yoluna devam etti         
14:45
Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu Sivas'ta köylerin vazgeçilmez yakıtı tezek oldu         
14:40
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak Şenol Güneş, göreve devem edemeyebilir! Kovulursa 5.3 milyon euro tazminat alacak         
14:19
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi         
13:36
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 15:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: TESK, yapılandırma süresinin uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement