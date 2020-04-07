Son Dakika › Ekonomi › TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı - Son Dakika Ekonomi
TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle TESK Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans ile yapıldı.
Covid-19'un etkilerini en aza indirmek için alınan kararlar doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Toplantısı telekonferans yöntemiyle yapıldı ve toplantıda salgından etkilenen esnaf için çözüm yolları konuşuldu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya TESK'in Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, korona virüs sebebiyle işleri olumsuz etkilenen kahveci, lokantacı, berber, taksici, dolmuşçu esnafı başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında konuşularak çözüm yolları arandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Çinli araştırmacılar, Türkiye'de kullanılmaya başlanan plazma tedavisinin koronavirüsü iyileştirdiğini kanıtladı Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütüne yüklendi Açıklaması Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız