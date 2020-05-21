TESK Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımı ile gerçekleşti - Son Dakika

TESK Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımı ile gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle telekonferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi.

TESK Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımı ile gerçekleşti, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle telekonferans üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için alınan tedbirlerle kayıpların en aza indirilmesi için gayret ettiklerini ve esnafın hak ettiği çalışma alanına kavuşacağı günlerin yakın olduğunu belirtti.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleriyle telekonferans üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Esnaf ve sanatkarların sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Bakan Pekcan, aldığı notları da telefonla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a anında ilettiğini dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlar için alınan tedbirlerle kayıpların en aza indirilmesi için gayret ettiklerini ve esnafın hak ettiği çalışma alanına kavuşacağı günlerin yakın olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Korona virüsle mücadele sürecinin esnaf ve sanatkarlar açısından çok zor bir süreç olduğunu iyi biliyoruz. Bu dönemde esnafın kritik önemi, halka ne kadar yakın hizmet verdiği ve hane halkı için yegane değeri daha çok ortaya çıktı. Ahilik mirasının yegane temsilcileri olan esnaf ve sanatkarların yanında olduğumuzu Ekonomik İstikrar Kalkanı ile gösterdik. Esnaf Destek Paketi devreye alınarak esnafa kredi imkanı verildi. Sicil olumsuzluklarının bankacılık işlemlerinde dikkate alınmaması sağlandı. Sosyal güvenlik prim ödemeleri ötelendi, vergi beyanname süreleri uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği başlatıldı. Esnaf için alınan tedbirlerin yaşanan kayıpları en aza indirmesini umuyoruz. Sağlık alanında verdiğimiz mücadeleyi ülkece ekonomik alan da veriyoruz. Esnafımızın hak ettiği çalışma alanına kavuşacağı günler yakın. Bir an önce iş düzenine dönerek esnafımızın hayırlı ve bereketli kazançlara ulaşmasını diliyorum" dedi.


"81 ilin başkanlarıyla temas kurarak sorunları tespit ettik"


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, "Korona virüsle mücadeleye başladığımız günden bu yana yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok iş yerinin açılmasını sağladık. Bu dönemde esnafa verilen kredilere ulaşma noktasında yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalıştık. Esnaf ve sanatkarlarımızın iş kayıplarının azalması için devletimizden maddi yardım talebinde bulunduk. Bu süreçte 81 ilin başkanlarıyla birebir temas kurarak bölge esnafının sorunlarını dinledik. Bugün de Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizle birlikte genel bir değerlendirme yapmak ve esnafımızın taleplerini iletmek üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'la bir araya geldik" diye konuştu.


"Esnafın müşteri kapasitesi azaldı, iş hacmi daraldı"


Anayasa'nın 173. maddesine atıfta bulunarak esnaf ve sanatkarların korunması gerektiğine işaret eden Palandöken, "Ülke genelinde 2 milyonu aşkın iş yerine sahip olan esnaf ve sanatkarlarımız ekonomi ve istihdam açısından çok büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla ekonominin nabzı esnaf ve sanatkarların ayakta kalmasına bağlı. Hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde alınan tedbirlerden çok etkilenen sektörlerden biri de hiç kuşkusuz ulaşım sektörü. Azami yüzde 50 doluluk oranı ile çalışan ve yakıt masraflarını bile karşılayamayan ulaşım sektöründe ticari araçlar için ÖTV ve KDV kaldırılmalı. Pandemi sürecinde dükkan açamayan diğer esnaf ve sanatkarlarımız için ise tabela ve çevre vergisi ile işgaliye harcı kaldırılmalı. Ötelenen borçlar ve prim ödemeleri en az 3 ay daha ertelenmeli. Elektrik, ve doğalgaz faturaları 3 ay faizsiz ertelenmeli. Prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden kesintisiz faydalanarak ilaç alabilmesi sağlanmalı. 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlarımızın dükkanın başına geçmesi için çözüm bulunmalı. Bunlarla birlikte pandemiden önce de devam eden haksız rekabet unsurları ortadan kaldırılmalı. Müşteri kapasitesi azalan, iş hacmi daralan ve aldığı mallar elinde kalan esnafımız bir de haksız rekabetle sınanmamalı. Ticareti yalnızca ticaret erbabı yapmalı. Devletin ve yerel yönetimlerin görevi ticaret yapmak değil denetlemektir" dedi. - ANKARA

Ruhsar Pekcan, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 03:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Yönetim Kurulu toplantısı Ticaret Bakanı Pekcan'ın katılımı ile gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi

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