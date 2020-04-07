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TESK Yönetim Kurulu video konferansla toplandı
6 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu'nun bu ayki toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu'nun bu ayki toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, Kovid-19 salgını sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm yolları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:08 Kaynak: AA
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