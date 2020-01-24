TESKİ 2020 yatırım toplantıları - Son Dakika
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TESKİ 2020 yatırım toplantıları

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın katılımlarıyla TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı devam eden planlanan ve tamamlanan yatırımlarla ilgili toplantılar sürüyor.

TESKİ 2020 yatırım toplantıları, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın katılımlarıyla TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı devam eden planlanan ve tamamlanan yatırımlarla ilgili toplantılar sürüyor.


TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı devam eden, planlanan ve tamamlanan yatırımlarıyla ilgili, 1. Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlıklarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a brifing verilerek 1. gün programı tamamladı.


TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı devam eden, planlanan ve tamamlanan yatırımlarla ilgili sabah oturumunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlıkları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a brifing verdi.


TESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı devam eden, planlanan ve tamamlanan yatırımlarla ilgili 2. gün sunumları Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ile başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak brifing alarak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile birlikte genel durum değerlendirmesi yaptı. - TEKİRDAĞ

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:04 Kaynak: İHA
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