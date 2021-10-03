TESKİ ABONELERİNE DUYURU (2021/09) - Son Dakika
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TESKİ ABONELERİNE DUYURU (2021/09)

03.10.2021 00:48
TESKİ ABONELERİNE DUYURU (2021/09)

Bahçelievler terfi merkezi içerisinde devam eden çalışmalar sırasında 600 lük İçme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle mecburi su kesintisi yapılmıştır.

Bahçelievler terfi merkezi içerisinde devam eden çalışmalar sırasında 600 lük İçme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle mecburi su kesintisi yapılmıştır. Reşadiye Hatip Nusratiye Mahallelerin tamamı Şeyhsinan Muhittin Hıdırağa mahallelerin bir kısımlarına arıza giderilene kadar su verilemeyecektir. Not: Su kesintisi/ Arıza onarımı tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması ev veya iş yerlerinin konumuna ve arızanın boyutuna bağlı olarak bir kaç saat kadar farklılık gösterebilir. Çorlu Halkımıza saygıyla duyurulur. Yayın Tarihi: 02 Ekim 2021, Cumartesi 20: 23

Kaynak: Habermetre
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Bahçelievler, Su Kesintisi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum TESKİ ABONELERİNE DUYURU (2021/09) - Son Dakika

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