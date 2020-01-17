TESKİ'de genel durum değerlendirmesi - Son Dakika
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TESKİ'de genel durum değerlendirmesi

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sabah mesaisine TESKİ Genel Müdürlüğünde başladı.

TESKİ'de genel durum değerlendirmesi, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sabah mesaisine TESKİ Genel Müdürlüğünde başladı. Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdürü İçöz ile yatırımları değerlendirdi


TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ İl genelinde devam eden altyapı çalışmaları konusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a bilgi verdi. Devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantı sonunda, genel durum değerlendirmesi yapıldı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - TEKİRDAĞ

Kadir Albayrak, Tekirdağ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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