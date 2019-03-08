Son Dakika Haberleri: Teski'de Kadınlar Günü Kutlamaları

Teski'de Kadınlar Günü Kutlamaları

1 saat önce

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte TESKİ Genel Müdürlüğünde görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Teski'de Kadınlar Günü Kutlamaları, System.String[]
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile birlikte TESKİ Genel Müdürlüğünde görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Haftalık gerçekleştirilen TESKİ olağan yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Her alanda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın yeri Türk toplumunda her zaman ön planda olmuştur olmaya da devam edecektir. İlk olarak kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını tanıyan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Daha emin ve daha doğru yürüyeceğimiz bir yol vardır o da büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır'" diyerek, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'le birlikte kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek takdiminde bulundu.

Etkinlik, TESKİ Genel Müdürlüğü binası önünde TESKİ'nin emekçi kadınları, Başkan Albayrak, Genel Müdür İçöz, ve Daire Başkanlarıyla birlikte toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:39 Kaynak: İHA

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