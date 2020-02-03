TESKİ'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESKİ'den Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

TESKİ'den Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ'a gönderdi.

TESKİ'den Elazığ'a yardım eli, System.String[]

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ'a gönderdi.


TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın da acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Yardım elini uzatan ve destek olan TESKİ personellerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Toplanan malzemeler TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçlar ve yetkili personeller ile birlikte Tekirdağ AFAD Bölgesel Lojistik Merkezi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
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