TESKİ'den personellerine bir avantaj daha
1 saat önce
TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Final Okulları arasında öğretim ücreti indirimi protokolü imzalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ
Final Okulları arasında öğretim ücreti indirimi protokolü imzalandı.
TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Final Okulları arasında gerçekleştirilen protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personeli Tekirdağ Final Okullarına yaptıracağı öğrenci kayıtlarında yüzde 20 indirim hakkına sahip olacak.
İmza töreni Tekirdağ Final Okulları eğitim danışmanları Beyhan Akşit, Tülay Ören
ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı'nın katılımları ile TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün makamında gerçekleşti.
Tekirdağ Final Okulları yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz arasında, imzaların atılmasının ardından Genel Müdür İçöz, yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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