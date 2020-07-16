TESKİ'den su tasarrufu kampanyası - Son Dakika

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), içme suyunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik kampanya başlattı.



"Bahçe Sulamadan Önce Düşünün", "Tasarruf Yap Geleceği Koru" ve "Her Damlada Hayat Var" sloganlarıyla başlatılan kampanya ile içme suyunun bahçe-çim sulama ve hayvancılık amaçlı kullanılmaması gerektiği konusunda dikkat çekildi. Kampanya ile içme suyu ihtiyacının arttığı yaz döneminde tasarrufun önemine dikkat çekildi. Öte yandan TESKİ ekipleri tarafından sahada kontroller yapılıyor. İçme suyunun amacı dışında kullanımının tespiti halinde yasal tedbirlere başvurularak işlem yapılıyor.



Su tasarrufu kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ ili genelinde şebekemizden verilen su, içme suyu depolarını dolduracak ve il nüfusunun evsel kullanımı için yeterli olacak kapasitededir. Özellikle yaz aylarında yapılan bahçe tarımı ve hayvancılık amaçlı sulama faaliyetleri sonucunda kırsal mahallelerimizde belli saatlerde susuzluk sorunu yaşanabilmektedir. Tüm vatandaşlarımızın içme suyu hizmetimizden kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi için TESKİ bünyesinde 7/24 esasıyla çalışma yürütüyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Tekirdağ bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ