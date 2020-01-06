TESKİ ekipleri zor şartlarda arızayı onardı - Son Dakika
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TESKİ ekipleri zor şartlarda arızayı onardı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesine içme suyu sağlayan, '5 bin Tonluk TESKİ Güneşkaya Su Terfi Merkezi'nden şebekeye giden 630 mm çaplı boru hattı üzerinde meydana gelen arıza zor şartlara rağmen kısa sürede onarıldı.

TESKİ ekipleri zor şartlarda arızayı onardı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesine içme suyu sağlayan, '5 bin Tonluk TESKİ Güneşkaya Su Terfi Merkezi'nden şebekeye giden 630 mm çaplı boru hattı üzerinde meydana gelen arıza zor şartlara rağmen kısa sürede onarıldı.


Tekirdağ'ın Saray İlçesine içme suyu sağlayan, '5 bin Tonluk TESKİ Güneşkaya Su Terfi Merkezi'nden şebekeye giden 630 mm çaplı boru hattı üzerinde patlama meydana geldi. TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında ve zor şartlara rağmen, 5 bin tonluk içme suyu deposunun bulunduğu Güneşkaya Su Terfi Merkezinden ilçeye giden, hava yada basınçtan dolayı patladığı belirlenen 630 mm çaplı içme suyu hattı üzerinde sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hava sıcaklığının zaman zaman 0 C dereceye yaklaştığı ve yağmurla birlikte fırtınanın da etkili olduğu havada, mesai kavramı olmaksızın vatandaşlara hizmet vermek için özveriyle çalışan TESKİ ekipleri metrelerce aşağıda arızayı onarmaya çalıştı.


Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda, sabah erken saatlerde arıza onarılarak, çalışmalar sona erdi. Şebekeye tekrar su verilerek, Saray ilçesindeki vatandaşlara ulaşması sağlandı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:07 Kaynak: İHA
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