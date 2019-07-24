Son Dakika Haberleri: TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi

2 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi, System.String[]
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, son yolculuğuna uğurlandı.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. TESKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 24 Temmuz 2019 Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurulur" denildi.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin için Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün yanı sıra yakınları ve çok sayıda TESKİ personeli katıldı. Cenaze namazının ardından Ergin, Tekirdağ Eski Mezarlığa defnedildi. - TEKİRDAĞ
Kalp Krizi, Tekirdağ, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:07:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]