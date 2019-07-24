TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin, toprağa verildi
1 saat önce
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Soner Abdullah Ergin, toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: AA
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Soner Abdullah Ergin
, toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergin'in naaşı Hürriyet Mahallesi
'ndeki Osmanlı Can Camii'ne getirildi.
Ergin'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa
Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım
, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt
ve vatandaşlar katıldı.
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