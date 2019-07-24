Son Dakika Haberleri: TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin, toprağa verildi
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TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin, toprağa verildi

1 saat önce

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Soner Abdullah Ergin, toprağa verildi.

TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ergin, toprağa verildi, System.String[]
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Soner Abdullah Ergin, toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ergin'in naaşı Hürriyet Mahallesi'ndeki Osmanlı Can Camii'ne getirildi.
Ergin'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Süleymanpaşa Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: AA
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