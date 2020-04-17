TESKİ Genel Müdürü Dr. İçöz, devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa ilçesinde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.



Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde biten altyapı çalışmaları sonrasında, yapımı devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların incelenmesinden sonra TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Kumbağ Mahalle Muhtarı Ekrem Kesim'le birlikte genel durum değerlendirmesi yaptı. - TEKİRDAĞ