Son Dakika Haberleri: TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması açıklaması
Son Dakika Güncel TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması açıklaması

TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması açıklaması

2 saat önce

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Tintinpınar Caddesi'nde alt yapı yenileme çalışmasının başladığını belirtti.

TESKİ Genel Müdürü İçöz'den alt yapı çalışması açıklaması, System.String[]

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Tintinpınar Caddesi'nde alt yapı yenileme çalışmasının başladığını belirtti.


TESKİ Genel Müdürü İçöz yaptığı açıklamada, "Söz konusu çalışma ile Tintinpınar Caddesi'ndeki içme suyu atık su ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar Tintinpınar Caddesi'nde eski asbest hattın yerine 260 metre 150 mm DF boru imalatı yapılarak içme suyu hattı yenilenmiştir. Kanalizasyon hattının 250 metrelik kısmı 200 mm ECMBB ile yenilenmiştir. Yağmursuyu hattının 200 metrelik kısmı 300 mm ECMBB ile yapılarak caddenin yağmursuyu sorunu çözülmüştür. Ayrıca çalışmalar kapsamında diğer alt yapı kuruluşlarının hatlarına zarar verilmemiş ve hiçbir abonemiz susuz kalmayacak şekilde planlama yapılarak çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarımızın tamamlanması ile toplamda 540 metre içme suyu hattı, 540 metre kanalizasyon hattı ve 332 metre yağmur suyu hattı yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz tarafından alt yapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasını müteakip bedeli Genel Müdürlüğümüzce ödenmek kaydıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üst kaplama çalışması tamamlanacaktır" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:28 Kaynak: İHA
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