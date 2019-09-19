Son Dakika Haberleri: TESKİ Genel Müdürü İçöz, Kaymakam Taşçı'yı ziyaret etti
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TESKİ Genel Müdürü İçöz, Kaymakam Taşçı'yı ziyaret etti

1 saat önce

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Kaymakamlığına atanan Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.

TESKİ Genel Müdürü İçöz, Kaymakam Taşçı'yı ziyaret etti, System.String[]

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Kaymakamlığına atanan Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ergene Kaymakamlığına atanan Mehmet Emin Taşçı'yı makamında ziyaret eden TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti. TESKİ olarak Ergene ilçesine yapılan yatırımlardan bahseden Genel Müdür İçöz, Kaymakam Taşçı'ya görevinde başarılar diledi.


Ziyaret sonunda duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı, TESKİ Genel Müdürü İçöz'e teşekkür etti. Ayrıca Ergene'ye yapmış oldukları yatırımlardan dolayı da tebrik etti. - TEKİRDAĞ

Mehmet Emin Taşçı, Ergene, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
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