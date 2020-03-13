TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek - Son Dakika

TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek

6 saat önce

TESKİ'den yapılan duyuruda virüs salgınının önlenmesi amacıyla su faturası borcu olan abonelerin 2 ay süre ile borçtan dolayı su kesme işleminin yapılmayacağını açıklandı.

TESKİ korona virüs nedeniyle 2 ay süre ile suları kesmeyecek, System.String[]

TESKİ'den yapılan duyuruda virüs salgınının önlenmesi amacıyla su faturası borcu olan abonelerin 2 ay süre ile borçtan dolayı su kesme işleminin yapılmayacağını açıklandı.


Korona Virüs şüphesinin ülke sınırlarında görülmesi ile ülke genelinde yoğun bir şekilde çeşitli tedbir ve önlemler alınıyor. Çeşitli önlem ve tedbirler kapsamında Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Virüs salgınını önlemek ve ve hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan konut abonelerine 2 ay süreyle borçtan dolayı su kesme işlemi yapılmayacaktır" denildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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