TESKİ'nin acı günü
2 saat önce
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti. TESKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 24 Temmuz 2019 Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Süleymanpaşa
ilçesi Hürriyet Mahallesi
Osmanlı Can Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ
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