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TESKİ'nin acı günü

2 saat önce

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TESKİ'nin acı günü, System.String[]
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Soner Ergin, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etti. TESKİ tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 24 Temmuz 2019 Çarşamba (bugün) öğle namazını müteakip Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmanlı Can Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve yakınlarına duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
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