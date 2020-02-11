TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı - Son Dakika

TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı

6 saat önce

TESKİ Genel Müdürlüğü daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı.

TESKİ ve TRAKYAKA arasında protokol imzalandı, System.String[]

TESKİ Genel Müdürlüğü daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı. "NETCAD Eğitim Programı" kapsamında TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalar atıldı.


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, "Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak ve teknolojik altyapı verilerini etkin kullanarak daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için "NETCAD Eğitim Programı" almaya hak kazandı.


İmzalar atıldı


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2019 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlayıp sunduğu "NETCAD Eğitimi" isimli proje TRAKYAKA tarafından desteklenecek. "NETCAD Eğitim Programı" çerçevesinde TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında protokol imzalama töreni düzenlendi. İmzalar atıldıktan sonra TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, desteklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin'e teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Mahmut Şahin, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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