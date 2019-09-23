TESKİ Yatırım ve Proje Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Plan Proje Dairesi ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlıklarında devam eden ve gerçekleşecek olan proje ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.



TESKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sunumda Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları; Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Atabey Baytöre ile daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı.



İl genelinde devam eden ve hayata geçirilecek olan yatırım ve projelerin ele alındığı toplantıda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Fatih Başaran ile Plan Proje Dairesi Başkanı Recep Çalı, katılımcılara yaptıkları sunum ile bilgiler verdiler.



"Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz"



Yapılan değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunulmasının ardından sona eren toplantı hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "11 ilçemizde sistemli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hareket ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili düzenlediğimiz toplantılarımız da ihtiyaçların belirlenmesi hususunda büyük önem arz ediyor. Daha güzel ve yaşanılabilir bir Tekirdağ idealiyle çıktığımız bu yolda halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ