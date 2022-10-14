Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat
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Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…
Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.
Teşkilat her pazar TRT 1'de!
Teşkilat Oyuncuları:
Deniz Baysal Yurtçu
Murat Yıldırım
Turgut Tunçalp
Gürkan Uygun
Ahmet Uğur Say Serdar Yeğin
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Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:
Facebook: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/ Instagram: https://instagram.com/teskilattrt Twitter: https://twitter.com/teskilattrt
TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:
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Instagram: https://instagram.com/trt1
Twitter: https://twitter.com/trt1
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TRT İzle Sosyal Medya Hesapları:
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Son Dakika › TV › Teşkilat 51. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika