Teşkilat 51. Bölüm 2. Fragman

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilatTeşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat---Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür.

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat Teşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat --- Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek. Teşkilat her pazar TRT 1'de! Teşkilat Oyuncuları: Deniz Baysal Yurtçu Murat Yıldırım Turgut Tunçalp Gürkan Uygun Ahmet Uğur Say Serdar Yeğin --- Teşkilat Sosyal Medya Hesapları: Facebook: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/ Instagram: https://instagram.com/teskilattrt Twitter: https://twitter.com/teskilattrt TRT 1 Sosyal Medya Hesapları: Facebook: https://www.facebook.com/TRT1/ Instagram: https://instagram.com/trt1 Twitter: https://twitter.com/trt1 YouTube: https://www.youtube.com/c/trt1 TRT İzle Sosyal Medya Hesapları: Facebook: https://www.facebook.com/TRTizle/ Instagram: https://instagram.com/trtizle Twitter: https://twitter.com/trtizle YouTube: https://www.youtube.com/c/trtizle

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