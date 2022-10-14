Teşkilat 51. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
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Teşkilat 51. Bölüm 2. Fragman

14.10.2022 09:43

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilatTeşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat---Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür.

Teşkilat dizisi ve çok daha fazlası TRT İzle'de › https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Teşkilat Dizisine Abone Olmak İçin › http://bit.ly/Teskilat

---

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

Teşkilat her pazar TRT 1'de!

Teşkilat Oyuncuları:

Deniz Baysal Yurtçu

Murat Yıldırım

Turgut Tunçalp

Gürkan Uygun

Ahmet Uğur Say Serdar Yeğin

---

Teşkilat Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TeskilatTRT/ Instagram: https://instagram.com/teskilattrt Twitter: https://twitter.com/teskilattrt

TRT 1 Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRT1/

Instagram: https://instagram.com/trt1

Twitter: https://twitter.com/trt1

YouTube: https://www.youtube.com/c/trt1

TRT İzle Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: https://www.facebook.com/TRTizle/

Instagram: https://instagram.com/trtizle

Twitter: https://twitter.com/trtizle

YouTube: https://www.youtube.com/c/trtizle

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Teşkilat 51. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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